Таксистов Подмосковья проверили на ношение масок

Подмосковные таксисты обязаны носить медицинские маски, когда перевозят пассажиров. Соблюдение этой санитарной нормы проверили инспекторы управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области.

По итогам проверки 10 таксистов привлекли к административной ответственности по статье 20.1.6 КоАП РФ — они ездили по городам Домодедово и Красногорск. Всего инспекторы проверили 182 автомобиля.

Источник фото: Министерство транспорта МО

Помимо таксистов, проверяли и пассажиров — на наличие электронных пропусков в виде QR-кода. Среди них нарушителей не оказалось.

Министерство транспорта Подмосковья поблагодарило таксистов, которые «в такое непростое время соблюдают все меры предосторожности и ездят в масках».