26 апреля 2020, 13:57
Таксистов Подмосковья проверили на ношение масок
Подмосковные таксисты обязаны носить медицинские маски, когда перевозят пассажиров. Соблюдение этой санитарной нормы проверили инспекторы управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области.
По итогам проверки 10 таксистов привлекли к административной ответственности по статье 20.1.6 КоАП РФ — они ездили по городам Домодедово и Красногорск. Всего инспекторы проверили 182 автомобиля.
Помимо таксистов, проверяли и пассажиров — на наличие электронных пропусков в виде QR-кода. Среди них нарушителей не оказалось.
Министерство транспорта Подмосковья поблагодарило таксистов, которые «в такое непростое время соблюдают все меры предосторожности и ездят в масках».