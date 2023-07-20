Подмосковье 20 июля 2023, 14:00 Таксистам в Мытищах разъяснили изменения в законе об организации перевозок пассажиров и багажа пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Администрация Мытищ провела встречу для перевозчиков. Таксистам разъяснили новый федеральный закон об организации перевозок пассажиров и багажа, который вступит в силу с 1 сентября.

Участие в совещании приняли представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Госавтоинспекции, профильного отдела администрации городского округа Мытищи и перевозчики. Участники встречи получили ответы на все интересующие вопросы.

«Начинает регламентироваться работа службы заказов такси, так называемых агрегаторов. Теперь они должны получить право на осуществление указанной деятельности: юридические лица будут обязаны регистрироваться именно в субъекте Российской Федерации, в котором они работают», — рассказал заведующий территориальным отделом № 1 управления регионального административного транспортного контроля Министерства транспорта Московской области Дмитрий Круглов.

Кроме того, благодаря изменениям в законодательстве заниматься перевозками смогут не только индивидуальные предприниматели, но самозанятые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил Алексею Гержику занять пост зампреда транспортного блока.

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