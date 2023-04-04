Подмосковье 04 апреля 2023, 18:29 Таксистам Подмосковья напомнили о возможности получить разрешение на перевозки через Telegram-бота Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил таксистам, что Telegram-бот «Анна» может помочь им получить разрешения на перевозки.

Виртуальный помощник также может проконсультировать пользователей о выдаче разрешений на такси, сроках рассмотрения заявлений и прекращении действия разрешений. «Анна» ответит на самые популярные вопросы, поступающие в ведомство по услугам такси, а если не найдет нужного ответа, то соединит со специалистом.

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Отмечается, что порядок получения разрешения на такси и правила оформления документов при выдаче разрешений являются самыми частыми вопросами, поступающими к боту.

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