Необычное такси появилось в Ногинске. Водитель Вячеслав Козлов уже стал известен пассажирам и как поэт. В дороге включает песни на свои стихи, но и поговорить с клиентами не против. Тема номер один сейчас — коронавирус.

Вячеслав не забывает заботиться о здоровье пассажиров: салон, как и положено, дезинфицирует, а попутчикам стремится передать свое спокойствие. На происходящее водитель смотрит по-философски. И это неудивительно: свои первые строчки он написал под пулями. Сейчас новые рифмы ему приходят даже во время знакомства с пассажирами.

«Бывает, едешь, просто с человеком разговариваешь, обсуждаешь какую-то тему, но вдруг в голове складываются строчки, все сразу закручивается. Для меня самое главное — тема и первое предложение, а дальше все рождается автоматически», — поделился Вячеслав Козлов.

Но тему войны таксист в стихах не поднимает. Больше пишет о любви и жизни. Во время коронавируса свою поэзию он посвящает только весне. Для него это сейчас актуальная тема.