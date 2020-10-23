Такси Серпухова оснастили приборами очистки воздуха от бактерий и вирусов

По словам разработчиков, основным элементом здесь является ультрафиолетовый диод. Рециркулятор пропускает воздух через камеру обеззараживания и уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии. Но перчатки и маска все равно пригодятся. Как говорят создатели прибора, он является важным дополнением к уже традиционным средствам индивидуальной защиты.

Устройство обеспечивает дезинфекцию воздуха в салоне автомобиля на протяжении всего дня, что снижает риск передачи инфекции. Наши рециркуляторы обладают высокой производительностью и очень просты в использовании Александр Бушуев генеральный директор НПП «Салют», «Росэлектроника»

Первые пассажиры о рециркуляторах ничего не слышали, а многие и вовсе не заметили их в салоне. Зато новость об устройстве восприняли исключительно положительно.

«В автобусах я в принципе не езжу, так как езжу в основном в такси, потому что безопаснее, потому что один водитель и нет толпы народу, это понятно. Но какие-то дополнительные меры, в принципе, не помешают. А так есть какое-то ощущение безопасности. Обеззараживается воздух, мне кажется, это безопасно и полезно для человека», — делится пассажир такси Григорий Епифанов.

Сейчас эти гаджеты тестируют в службах такси Серпухова, Казани и Нижнем Новгороде. Но скоро они могут появиться и в других городах России. Само же предприятие готово хоть завтра выйти на мощность производства в пять тысяч гаджетов за одни сутки.