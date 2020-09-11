Почти тысячу такси Подмосковья проверили на легальность и безопасность за неделю
Такие рейды проводят специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В области работают 88 тысяч такси по выданным разрешениям. Из них 80% оказывают услуги через агрегаторы.
В ведомстве проводят рейды по пресечению деятельности нелегальных такси, в том числе проверяют легальность тех, которые работают через агрегаторы. Все поездки пассажиров на такси должны быть безопасныпресс-служба Минтранса Подмосковья.
У водителей должны быть все документы. Среди них разрешение на перевозку, подтверждение технического осмотра и проверки у врача. Следят за наличием всей необходимой атрибутики.
Проверки такси проводят в Подмосковье совместно с областной Госавтоинспекцией.
За последнюю неделю выявили 87 нарушений, а 29 автомобилей отправили на специальные стоянки. Они занимались перевозкой без разрешений или не проходили осмотр у врача.
Жители Подмосковья могут рассказать о службах такси, которые нарушают правила перевозки, через портал «Добродел».
Понадобится открыть раздел «Общественный транспорт», а после — «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок». Проверить же разрешение на работу такси можно через сайт МТДИ.