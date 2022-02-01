«Такое отношение недопустимо». Власти Балашихи накажут ответственных за падение снега на женщину с детьми

В Балашихе проведут проверку после падения снега на женщину с двумя детьми. Глава городского округа Сергей Юров пообещал привлечь к ответственности всех причастных к случившемуся.

Снежный пласт упал с карниза балкона на улице Ленина днем 1 февраля. В этот момент по тротуару шла женщина с детьми, которых рухнувший кусок наледи задел.

«Такая ситуация и отношение к уборке снега, безусловно, недопустимы! Проводим проверку, и все, кто допустил подобную ситуацию, будут привлечены к ответственности. Приношу свои искренние извинения пострадавшим!» — сказал Юров.

Пострадавших доставили в Балашихинскую областную больницу. Старшего ребенка после осмотра отправили домой, а младшего вместе с матерью доставили на скорой в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцы для дополнительного обследования.

Заместитель главного врача по медицинской части областной больницы Валерий Хайдуков уточнил, что 35-летняя мама получила ушиб голени, у девятилетнего ребенка медики не нашли повреждений. Пятилетний мальчик получил рваную рану губы и сотрясение головного мозга.

«По характеру травмы и результатам осмотра врача-травматолога — травмы получены при падении самого ребенка. В настоящий момент он направлен в Люберецкую городскую больницу в отделение Нейрохирургии для дальнейшего обследования», — отметил он.

Пострадавшим, подчеркнул Сергей Юров, окажут всю необходимую помощь.

Подмосковные следователи после случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники регионального СК осмотрят место происшествия и допросят свидетелей. Причиненный здоровью пострадавших вред установят при помощи судебно-медицинской экспертизы. Следствию также предстоит установить, какие меры принимали ответственные должностные лица для исключения подобных ситуаций.