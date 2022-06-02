«Такие сотрудники только приветствуются». Беженцев из Донбасса приняли на работу в Шатуре

Беженцы из Донбасса нашли в Подмосковье жилье и работу. Они рассказали о приеме в Шатуре, где обрели новый дом и поддержку.

Новый дом

Всего два месяца назад семья Симоненко покинула Мариуполь. Беженцы успели побывать в Краснодаре и пожить в центре временного размещения на базе шатурского оздоровительного лагеря «Изумрудный». Теперь Надежда, Валерий и их сын Филипп обосновались на базе отдыха на берегу озера Святое. Здесь они нашли жизненно необходимую работу.

«Все что нам удалось забрать из разрушенного дома — два рюкзака. Мы очень благодарны всем, кто протянул руку помощи. В лагере нас одели и обули, дали все необходимое на первое время», — рассказала Надежда Симоненко.

Женщина практически с первых дней пребывания в России решила искать работу. Встреча с работодателем состоялась на ярмарке вакансий, организованной шатурской администрацией. Сегодня Надежда осваивает профессию официанта, ее муж — охранника. Пока супруги стажируются, но в будущем работодатели готовы взять их на постоянное место.

Филипп Симоненко этой осенью станет первоклассником шатурской школы № 2, хотя на Украине окончил второй класс. Такое решение приняла мама, в школе не отказали. Проблема в том, что мальчик совсем не знает правил родного языка, так как на Украине он был под запретом. Сейчас ребенок на каникулах. Он гуляет, рисует и переписывается с земляками. Филипп скучает по любимому коту, которого спасали, рискуя жизнью, а потом временно оставили в Краснодаре.

«Моя учительница пишет, что жива. Все мои одноклассники уехали, а школу вообще разнесли. Очень хочу учиться», — поделился мальчик.

Хорошие работники

Руководитель мебельной фабрики ДИК Марк Голощапов трудоустроил четверых работников из числа жителей центра временного размещения. На работу мужчины добираются на машине, в первое время деньгами на бензин им помогали сослуживцы. Главные преимущества работы на фабрике — удобный график 2/2 и достойная зарплата. Для людей, потерявших на родине все, это хороший старт новой жизни.

С радостью приняли людей на работу. За три недели они показали себя с хорошей стороны, и такие сотрудники только приветствуются в нашей компании

Руководитель предприятия отметил, что вакансии для людей, которые нуждаются в поддержке и готовы трудиться, открыты.

Статус беженца и гражданство

Сегодня в центре временного размещения находятся 130 человек, из них 36 — дети. Больше половины решили получить гражданство России. Решать юридические вопросы помогает заместитель начальника отдела по вопросам миграции Анастасия Коршунова. Вместе с главой округа Алексеем Артюхиным в Изумрудном она теперь частый гость. Каждая ситуация решается в индивидуальном порядке.

«Сейчас люди хотят легализоваться. Сегодня 87 человек подали документы на временное убежище, после чего будем оформлять гражданство», — рассказала майор полиции.

Задача главы округа — выяснить первостепенные потребности людей и найти способ помочь. По словам Алексея Артюхина, сегодня, когда люди получили крышу над головой, на первый план вышел вопрос трудоустройства.

«Люди восстанавливают документы, ищут свои аттестаты и дипломы. Будем помогать и стараться каждому дать возможность найти работу», — сказал глава округа.

По мере необходимости в «Изумрудный» выезжают специалисты, в том числе работодатели, без которых решить вопросы беженцев невозможно. В настоящее время работу на предприятиях округа нашли 20 человек.