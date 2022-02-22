«Так получилось, что пришлось уезжать». Девочка из Донбасса отметит 15-летие в Подмосковье

В Московскую область прибыли первые беженцы из Донбасса, примерно половина из них — дети. В их числе девочка, которой сегодня исполняется 15 лет. Она призналась «360», что хотела отмечать день рождения дома, но из-за сложной ситуации ей с мамой пришлось уехать.

«Так получилось, что пришлось уезжать, с этими всеми обстановками, с этой войной. Хотелось бы, конечно, в семье быть, всем вместе», — сказала мама девочки Людмила.

Будут ли вообще теперь отмечать день рождения, пока не знают. Мать девочки не сдержала слез. Она объяснила, что волнуется, ведь они так далеко от дома. Там остались ее муж, брат, сестра. Пришлось уехать, чтобы поберечь здоровье дочки, ее психику.

Женщину спросили, почему они не решились уехать раньше. Ведь конфликт продолжается с 2014 года.

«Потому что терпения нет. Уже просто терпения нет, и все», — объяснила женщина.

Девочка призналась, что, когда мама сказала ей, что они уезжают, она немного расстроилась.

«Хотелось дома остаться с родителями», — сказала девочка.

Сегодня в Московскую область прибудут около 1500 жителей Донбасса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что беженцев уже готовы принять в семи городских округах.

Среди тех, кто приехал сегодня первым поездом, был и 80-летний юбиляр Олег Леонидов. Он поделился с «360» своими впечатлениями от поездки. По его словам, все прошло замечательно.