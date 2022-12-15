15 декабря 2022, 15:28
Тайный пассажир проконтролирует качество обслуживания на маршрутах «Мострансавто»
Программа «Тайный пассажир» стартовала в «Мострансавто». Теперь за качеством перевозок на маршрутах будут следить непосредственно в транспорте.
Руководители компании под видом обычных пассажиров совершат поездки в автобусах «Мострансавто». Таким образом тайные пассажиры смогут оценить работу водителей.
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«О времени и дате рейда знаю только я и „тайный пассажир“, который будет инспектировать маршрут. В компании действует множество регламентов, к примеру, стандарт работы водителей на линии. Непреложны и правила дорожного движения», — рассказал генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Кайгородов.
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Также качество перевозок будет оценено по таким параметрам, как: наличие расписания на остановках, соблюдение графика движения, температура и чистота в салоне автобуса, соблюдение водителем стандарта работы на линии и многое другое. Результаты проверки покажут, какие моменты компании необходимо доработать.
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Автобусы
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