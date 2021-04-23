Тайную дачу Людмилы Гурченко захотели превратить в музей. Но родственники не могут поделить наследство

О существовании дачи Людмилы Гурченко в деревне Глаголево Наро-Фоминского городского округа ее родственники узнали только после смерти артистки. Теперь внучка актрисы хочет превратить этот дом в музей, но мешают судебные тяжбы с отцом за имущество.

Плотные шторы, жалюзи, решетки, абажуры — не нужно быть психологом, чтобы понять: на этой даче Гурченко пряталась не только от света софитов, а от всего мира. Внутри холодно настолько, что не хочется снимать пальто. Внучка Елена не приезжает сюда больше года — говорит, далеко, да и некогда.

Эту дачу Людмила Гурченко завещала дочери — Марии Королевой. В 2017 году наследница умерла, не оставив завещания. И начались судебные тяжбы. Елена — внучка актрисы — не может поделить наследство, в том числе эту дачу, со своим отцом. Суд постановил: квартиру и дом — пополам. Но Елена с таким решением не согласна, подала апелляцию и с ноября ждет нового заседания.

«Моя мечта — сделать здесь музей, чтобы сюда приходили посмотреть, как Люся здесь жила, какая она была в быту. Здесь нет такой роскоши, как у других звезд!» — отметила она.

Антураж действительно скромный. Здесь остались вещи актрисы — старые статуэтки, подарки поклонников, видеокассеты. Там же сохранились портреты, на которых Гурченко совсем молодая. В спальне на втором этаже — небольшой тренажер. И шкаф с уютной домашней одеждой. Ее духи тоже до сих пор здесь.

Отношения с дочерью Марией у Гурченко не складывались. Тем не менее она хранила ее фотографию на самом видном месте. И на первом, и на втором этаже — много разных книг. Рядом с томиком Шекспира стоят современные авторы.

Без разрешения отца — второго наследника — музей здесь не появится. Елена, со своей стороны, готова отдать дом государству. А пока, в ожидании судов, она вместе с дочерью продолжает жить с отцом в одной, так и не разделенной квартире.