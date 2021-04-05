В третьей части проекта «Дежурка» корреспондент «360» показал, как работают спасатели на воде. На этот раз в кадре — Иваньковское водохранилище и сотрудники «Мособлпожспаса», которые в один день вытащили из воды двоих рыбаков.

Путь к поисково-спасательному посту «Мособлпожспаса» нелегкий. Дорога по весне расклеилась, колеса вязнут в грязной жиже, последние 300 метров тоже даются с трудом — оператору тяжелее, у него камера. Но вот долгожданный пост — вид открывается апокалиптичный. Это Иваньковское водохранилище, в простонародье — Московское море. Рыболовная мекка.

«Мы сначала одного вытащили, 71 год ему, рыбак. А потом тут же — второй вызов», — рассказал спасатель Александр Проценко.

Чтобы спасти человека, когда он уже в воде, счет идет на секунды. Все зависит от возраста, воды и времени спасения, отметил Проценко.

«Считается, что между клинической смертью, то есть просто остановкой сердцебиения и дыхания, до биологической смерти, когда начинает отмирать мозг, около четырех-семи минут», — сообщил спасатель.

В минувшие выходные спасатели успели — оба рыбака живы, находятся в реанимации. Но тонкий лед нескоро уйдет окончательно, а потому корреспондент «360» остался на дежурстве вместе с отрядом. Смена — это три человека. Если вызов, едут все вместе.

«Утопление бывает двух видов. Истинное — оно же „синее“. Это когда в легких сплошняком вода. А есть мнимое — оно же „белое“. Так вот, разница в том, сколько воды в легких. Есть мнимое утопление, еще говорят, „утонул в тарелке“, то есть когда вода на голосовые связки попадает. Они сжимаются, и из-за спазма происходит резкая остановка дыхания», — объяснил Александр.

Спасатели должны знать и теорию, и практику. Не совсем ясно, как они успевают жить и другой жизнью. Вот Александр, к примеру, обожает собак. Он много читал и сам готовит корм для своего породистого пса. Иногда знакомые просят разработать рацион для своих четвероногих — и он вникает, читает об особенностях породы и выдает идеальное меню.

В середине дня корреспондент «360» вышел на лед вместе со спасателями. На льду — десятки рыбаков, некоторые с палатками. Приезжают издалека — остаются с ночевкой. Условия спартанские: проржавевшая раскладушка, газовая горелка да пара бутылок горячительного. Рыба есть, но не так, чтобы ведрами.

Рыбак Павел Марков приехал из Королева. Лед ему не страшен, как, наверное, он был не страшен и тем рыбакам, которых спасатели вытаскивали из воды.

«Если вас затащит под лед — не сопротивляйтесь. Ни в коем случае. Чтобы, когда приедут спасатели, они могли хотя бы визуально могли оценить, куда вас тащит. Начнете бороться, смените траекторию, и потом как вас искать?» — сказал Проценко.

Страшно представить, каково это, когда течение подхватывает тебя подо льдом, вода заливается в нос, в уши, снег царапает лицо, а ты при этом не сопротивляешься.

После этого спасатели вернулись к посту. Старший смены, Михаил Паленов, рассказал, что в детстве мечтал стать гонщиком. Но теперь он понимает, что, видимо, это была глупая затея. По его признанию, он и сейчас весьма прагматичный водитель. С такой же осторожностью он водит и «Хивус» — шестиместную амфибию, на которой спасатели рассекают по хрупкому льду. Михаилу всегда казалось, что спасателей считают героями. А сейчас, по его словам, отношение к ним такое, будто человек не смог получить хорошее образование.

О каждом из этих людей можно снять фильм. Ранее во второй части сериала «Дежурка» мы показали, как происходит работа дознавателей на месте пожара.