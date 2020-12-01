Сыры Подмосковья вошли в тройку лидеров «Вкусов России». Проголосовать все еще можно

На сегодняшний день бренд «Сыры Подмосковья» набрал почти 39 тысяч голосов. До 2 декабря за него может проголосовать любой желающий. Уникальность продуктов бренда — в рецептуре и в отменном качестве. Он выпускает множество разных фермерских сыров. Например, некоторые вымачиваются, что придает сыру изысканный вкус.

Кроме того, бренд «Сыры Подмосковья» имеет удивительную историю. Князь Иван Мещерский в 1798 году открыл в своем имении в селе Лотошино первую крупную сырную фабрику. Прошли годы, и в советское время продукт начали изготавливать на заводах, а рецепт изменился. Но с 2010 года началось возрождение бренда и в Подмосковье начали открываться маленькие крафтовые сыроварни. Сейчас их насчитывается около сотни.

Помимо сыра, Московская область производит вкуснейшие сладости. На сайте конкурса среди подмосковной продукции также много голосов набрали Посадская коврижка и Коломенская улитка.

По итогам голосования эксперты выберут победителей, которых внесут в гастрономическую карту России. Также они станут участниками программы комплексной поддержки Минсельхоза.