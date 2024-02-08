Подмосковье 08 февраля 2024, 15:38 Сыры из Орехово-Зуева представили на международной выставке «Продэкспо» Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Сыроварня «Альдини» из городского округа Орехово-Зуево приняла участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2024». Фермеры представили в том числе и новую продукцию из меда.

«На выставке представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов. Мероприятие дает возможность производителям заключать договоры с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита. Московская область также активно принимает участие», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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На стенде сыроварни «Альдини» можно попробовать новый сыр с голубой плесенью «Рокбер», мягкие сыры «Горгонзола» и «Камамбер». Фермеры также предлагают гостям медовое масло и медовые пасты с ягодными вкусами.

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