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    18 июня 2021, 14:07

    Сыры и мороженое Подмосковья начали маркировать по системе «Честный знак»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Обязательная маркировка сыра и мороженого в системе «Честный знак» стартовала в Подмосковье. Для этого все производители зарегистрировались и поставили на учет свои продукты через государственный информационный сервис.

    Сыры и мороженое Подмосковья начали маркировать по системе «Честный знак» | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, с 1 июня начался первый этап маркировки молочных товаров в России.

    В целях маркировки предприятия приобрели оборудование для этикетирования

    Сергей Воскресенский.

    Маркировка сыров и мороженого содержит всю информацию о наименовании продукта, дате изготовления, производителе и не только.

    Для фермеров, сельскохозяйственных кооперативов, которые самостоятельно производят такие товары, действует отсрочка до 1 декабря следующего года.