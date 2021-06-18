Сыры и мороженое Подмосковья начали маркировать по системе «Честный знак»

Обязательная маркировка сыра и мороженого в системе «Честный знак» стартовала в Подмосковье. Для этого все производители зарегистрировались и поставили на учет свои продукты через государственный информационный сервис.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, с 1 июня начался первый этап маркировки молочных товаров в России.

В целях маркировки предприятия приобрели оборудование для этикетирования Сергей Воскресенский.

Маркировка сыров и мороженого содержит всю информацию о наименовании продукта, дате изготовления, производителе и не только.

Для фермеров, сельскохозяйственных кооперативов, которые самостоятельно производят такие товары, действует отсрочка до 1 декабря следующего года.