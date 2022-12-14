Подмосковье 14 декабря 2022, 09:30 Сыровяленые колбасы и мясные деликатесы из Подмосковья начали экспортировать в Армению

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Компания по производству колбас и мясных деликатесов премиум-класса из Солнечногорска заключила контракт на поставку своей продукцию в Армению. Первая партия товара уже отгружена.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что контракт удалось заключить при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Компания «СолеРамичи» уже начала экспорт в Армению. Сыровяленые колбасы и деликатесы будут продавать в сети супермаркетов SAS.

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«Это первый серьезный шаг компании к развитию сотрудничества с партнерами из стран ближнего зарубежья и бывшего СНГ», — отметил Филимонов.

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«СолеРамичи» выпускает 15 сортов итальянских сыровяленых салями и ветчин, каждые полгода создает несколько видов новых уникальных продуктов.

В этом году экспорт сельскохозяйственной продукции из Подмосковья увеличился. При этом на мясную продукцию приходится более 30% от общего объема.

Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Часть напитков тоже пойдет на экспорт.

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