Сыровары привезут более 150 видов сыра на фестиваль «Гребневская ярмарка» в Подмосковье

В усадьбе Гребнево в городском округе Щелково пройдет большой фестиваль «Гребневская ярмарка». Полакомиться фермерским сыром посетители смогут с 25 по 27 сентября, напоминает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестиваль съедутся лучшие сыровары России, а также в нем примут участие фермерские хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса. Но попробовать можно будет не только сыр: посетителей ждет большой отечественный ассортимент продукции — от варений и солений до сушеных грибов и ягод, от колбас до сладостей.

«В течение трех дней 35 сыроваров из Московской, Ярославской, Костромской, Тверской, Калужской, Владимирской, Тамбовской областей, Алтайского края, Республики Адыгея представят более 150 видов сыра», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Не подкачает и развлекательная программа: гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, дегустации. Экскурсовод расскажет о парковом ансамбле усадьбы, а также о том, чем любили баловать себя на обед князья Трубецкие и Голицыны, а также купец Пантелеев.