Подмосковье 20 февраля 2023, 10:44 Сыровары из Домодедова начнут производить итальянские и голландские сыры на отечественной закваске

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Домодедовская сыроварня перешла на отечественные закваски взамен импортных. В ближайшее время предприятие начнет выпускать продукцию по итальянским и голландским рецептам из российского сырья.

Сыроварня «Калачево» начнет производить качотту и гауду полностью из российского сырья. В рамках программы по импортозамещению предпринимателям удалось найти достойную альтернативу импортной закваске по выгодной цене.

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Как рассказал управляющий домодедовской экофермы «Калачево» Иван Горобцов, иностранные контрагенты отказались доставлять закваску для сыров. Но производителям удалось найти отечественную замену достаточно быстро.

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Сейчас на ферме перерабатывают около двух тонн коровьего молока в месяц. Его закупают в соседнем «Совхозе имени Ленина».

«В день мы производим 160 килограммов только группы сыров „Паста Филата“. Это страчателла, моцарелла, буррата. Перерабатываем тонну молока. Делаем еще и полутвердые и твердые сыры», — рассказали на сыроварне.

Выпускают на ферме и сыры из козьего молока, для чего держат 80 коз альпийской породы. Все оборудование в сыроварне тоже российское, поэтому проблем с комплектующими нет.

Сейчас на предприятии работают над рецептом фирменного сыра «Калачевский». Фермеры обещают, что покупатели увидят его на прилавке уже в этом году.