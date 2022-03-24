Сыровар Олег Сирота сдал ЕГЭ по математике в Истре

В Истре прошла акция «Сдача ЕГЭ родителями». Освежить свои знания по математике, в числе прочих сдающих, пришли сыровар Олег Сирота, актер Алексей Кравченко и глава городского округа Татьяна Витушева.

Олег Сирота сравнил сдачу ЕГЭ по математике с фильмом «Вспомнить все». При этом раньше сыровар работал программистом, поэтому этот предмет когда-то был ему хорошо знаком.

«Математику, к моему стыду, хотя я очень хорошо знал, работал программистом, но я очень сильно забыл, и сегодня пришлось прямо попотеть. Когда увидел все эти формулы, сидел, считал, вспоминал», — признался он.

На мероприятии для родителей все было, как на настоящем экзамене — никаких гаджетов и подсказок от друзей. Полагаться пришлось только на свои знания. Зато потом родители смогут объяснить детям, что экзамен — это не страшно.

«Это мероприятие и направлено на то, чтобы ребенок и его родители в преддверии сдачи ЕГЭ смогли, разговаривая на одном языке, обсудить предстоящий рубикон, который придется пройти будущему выпускнику. Поэтому цель мероприятия направлена на это», — подчеркнула глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Подобная акция проводится в Москве и Подмосковье уже шестой год. С каждым разом участников становится все больше. На этот раз в экзамене для взрослых принял участие и народный артист России Алексей Кравченко.

«Знаете, когда на сцену выходишь, я по себе скажу, тебя всегда, извините, тошнит на нервной почве. Но только ты делаешь этот первый шаг на сцену у тебя все это пропадает. <…> (На ЕГЭ) то же самое. Надо понять, что это просто экзамен. Он первый и последний раз. И все будет отлично», — сказал артист.

Всего в Истре сдали ЕГЭ больше сотни взрослых. Свои результаты они получат по электронной почте через несколько дней.