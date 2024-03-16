Подмосковье 16 марта 2024, 17:29 Сыровар Олег Сирота проголосовал на выборах президента в деревне Кострово в Истре

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Известный сыровар Олег Сирота принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в истринской деревне Кострово.

На избирательный участок Олег Сирота пришел не один — его сопровождали четверо детей. Все вместе они опустили бюллетень в урну для голосований.

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Напомним, по состоянию на 15:00 почти два миллиона человек успели принять участие в выборах, проголосовав на участках в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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