28 декабря 2022, 16:52
Сырный завод в Дмитрове получил 105 миллионов рублей на развитие
Завод твердых сыров в Дмитрове получил субсидию в размере 105 миллионов рублей. На нем производят 5,4 тысячи тонн продукта ежегодно. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Зампред напомнил, что Подмосковье занимает первое место в стране по производству сыра. Получивший субсидию завод входит в агрокластер «Сырная долина». После запуска производства всех предприятий кластера, на нем будут выпускать около 20,5 тысячи тонн сыра в год.
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«Мощности завода позволяют перерабатывать до 190 тонн молока в сутки и производить 5,4 тысячи тонн сыра в год. Объем инвестиций в проект составил 1,7 миллиарда рублей. Предприятие работает на инновационном оборудовании, которое гарантирует производство сыра высокого качества», — сказал он.
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Предпринимателям Подмосковья доступны 27 видов субсидий для поддержки сельского хозяйства. Поддержку ежегодно получают около 300 организаций региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.
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