Крупный сырный завод откроют в Дмитрове. Подмосковье увеличит экспорт продукции в зарубежные страны

Оно будет включать в себя четыре линии по производству мягких сыров. Среди них творожные, фета, моцарелла и сулугуни. Это поможет Подмосковью увеличить объемы экспорта продукции в ближнее и дальнее зарубежье.

С вводом новых мощностей и именно сырного производства мы, конечно, имеем надежды на увеличение объема экспорта подмосковной продукции агропромышленного комплекса Андрей Разин.

Планируемая мощность каждой линии — пять тонн продукции в сутки. Но этот объем могут увеличить до 15. По словам Разина, автоматизированное оборудование для завода купили в Италии и Германии — у лидеров рынка. Здесь применят инновационные технологии и роботизированную технику.

Первый завод крупного комплекса запустят в декабре 2020 года. Общая площадь предприятия по производству сыра и молочной продукции составит более 18 тысяч квадратных метров.

Это первая очередь крупного инвестиционного проекта. Реализуем его в рамках расширения Озерецкого молочного комбината Андрей Разин.

В июле сюда поставили оборудование. Его установят и наладят в октябре. В результате завод станет перерабатывать не менее 300 тонн молока в сутки.

В сам проект вложили около 1,9 миллиарда рублей. Полностью комплекс откроют в мае 2021 года. Работой обеспечат свыше 200 человек.

Ранее Андрей Разин подчеркнул, что Подмосковье входит в топ-3 регионов России по производству сыра. Область занимает второе место.

Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Продукцию преимущественно поставляют странам СНГ и США.