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    06 августа 2020, 19:04

    Крупный сырный завод откроют в Дмитрове. Подмосковье увеличит экспорт продукции в зарубежные страны

    Анастасия Аброськина , Багаудин Багаудинов , Юлия Уткина

    Комплекс по производству сыра и молочной продукции появится в подмосковном селе Озерецкое. Его сделали на 80%. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин 6 августа приехал проверить, как предприятие готовят к запуску.
    Крупный сырный завод откроют в Дмитрове. Подмосковье увеличит экспорт продукции в зарубежные страны

    Оно будет включать в себя четыре линии по производству мягких сыров. Среди них творожные, фета, моцарелла и сулугуни. Это поможет Подмосковью увеличить объемы экспорта продукции в ближнее и дальнее зарубежье.

    С вводом новых мощностей и именно сырного производства мы, конечно, имеем надежды на увеличение объема экспорта подмосковной продукции агропромышленного комплекса

    Андрей Разин.

    Планируемая мощность каждой линии — пять тонн продукции в сутки. Но этот объем могут увеличить до 15. По словам Разина, автоматизированное оборудование для завода купили в Италии и Германии — у лидеров рынка. Здесь применят инновационные технологии и роботизированную технику.

    Первый завод крупного комплекса запустят в декабре 2020 года. Общая площадь предприятия по производству сыра и молочной продукции составит более 18 тысяч квадратных метров.

    Крупный сырный завод откроют в Дмитрове. Подмосковье увеличит экспорт продукции в зарубежные страны | Изображение 1

    Это первая очередь крупного инвестиционного проекта. Реализуем его в рамках расширения Озерецкого молочного комбината

    Андрей Разин.

    В июле сюда поставили оборудование. Его установят и наладят в октябре. В результате завод станет перерабатывать не менее 300 тонн молока в сутки.

    В сам проект вложили около 1,9 миллиарда рублей. Полностью комплекс откроют в мае 2021 года. Работой обеспечат свыше 200 человек.

    Ранее Андрей Разин подчеркнул, что Подмосковье входит в топ-3 регионов России по производству сыра. Область занимает второе место.

    Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Продукцию преимущественно поставляют странам СНГ и США.

    Новости SMI.FM