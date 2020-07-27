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    27 июля 2020, 17:47

    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку

    Анастасия Максимовских , Натали Владимирова

    Американец Джей Клоуз на ферме в деревне Мошницы Солнечногорского округа производит более 50 сортов сыра. Как шутит сам Джей, чтобы продегустировать все, на ферму надо приезжать в пять утра. Сегодня сыровар представил оригинальную новинку — козий французский сыр с дубовым пеплом.
    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Джей родился в Нью-Йорке, объездил более тридцати стран, знает пять языков. Перепробовал десятки профессий — был личным поваром группы «Роллинг Стоунз» и даже разводил крокодилов в Новой Гвинее. В России оказался благодаря друзьям, с которыми познакомился во Франции.

    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    О жизни Джея можно снять полноценный документальный фильм. Вот только сам он вряд ли согласится тратить на это время. Его ферма — это четко отлаженный механизм, здесь одновременно готовится по три-четыре сорта.

    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Причем Джей все делает сам, не подпускает к сыру никого — кроме покупателей.

    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, новый сорт очень необычный — это козий французский сыр с дубовым пеплом. И покупателям он определенно нравится.

    «Настоящий французский сыр. Такой мы ели во Франции», — делится одна из покупательниц.

    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Сыровар отметил, что желающих заказать сыр было много и во время пандемии. «В пандемию люди должны кушать», — делится Джей.

    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    В Подмосковье Джею нравится, и еще куда-то переезжать он не намерен. Производство сыра в регионе поддерживают, так что с каждым годом сыроделов становится все больше.

    Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Скоро в Дмитровском округе появится сырный кластер — там построят пять больших заводов для масштабного производства. И тогда Подмосковье можно будет по праву назвать сырной столицей России.

    Новости SMI.FM