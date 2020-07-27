Сырных дел мастер: американский фермер из Подмосковья представил новинку

Источник фото: телеканал «360»

Джей родился в Нью-Йорке, объездил более тридцати стран, знает пять языков. Перепробовал десятки профессий — был личным поваром группы «Роллинг Стоунз» и даже разводил крокодилов в Новой Гвинее. В России оказался благодаря друзьям, с которыми познакомился во Франции.

Источник фото: телеканал «360»

О жизни Джея можно снять полноценный документальный фильм. Вот только сам он вряд ли согласится тратить на это время. Его ферма — это четко отлаженный механизм, здесь одновременно готовится по три-четыре сорта.

Источник фото: телеканал «360»

Причем Джей все делает сам, не подпускает к сыру никого — кроме покупателей.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, новый сорт очень необычный — это козий французский сыр с дубовым пеплом. И покупателям он определенно нравится.

«Настоящий французский сыр. Такой мы ели во Франции», — делится одна из покупательниц.

Источник фото: телеканал «360»

Сыровар отметил, что желающих заказать сыр было много и во время пандемии. «В пандемию люди должны кушать», — делится Джей.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье Джею нравится, и еще куда-то переезжать он не намерен. Производство сыра в регионе поддерживают, так что с каждым годом сыроделов становится все больше.

Источник фото: телеканал «360»

Скоро в Дмитровском округе появится сырный кластер — там построят пять больших заводов для масштабного производства. И тогда Подмосковье можно будет по праву назвать сырной столицей России.