Подмосковье 04 мая 2023, 09:34 Почти 70 рабочих мест появится на новом сырном заводе в Ленинском округе Застройщик ООО "РОТА-АГРО"

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Завод по производству сыра построят в Ленинском округе на территории индустриального парка «Горки-1». Там появится 68 рабочих мест. В проект инвестируют 850 миллионов рублей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь завода превысит 5,5 тысячи квадратных метров. На нем оборудуют цеха для производства сыров с плесенью, а также полутвердых и твердых сортов. Там будет оборудование для изготовления рикотты, это специальная термостатная камера с необходимым условиями для получения продукта.

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Проект позволит обеспечить импортозамещение сыров на российском рынке и увеличить разнообразие продукции. Строительство планируют завершить до конца года. Его будут сопровождать сотрудники ЦСС.

Компания «Рота-агро» объединяет восемь сельхозпредприятий и является одним из лидеров в Подмосковье. Она занимается животноводством, растениеводством, выращиванием овощей и производством сыра.

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