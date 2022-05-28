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    28 мая 2022, 15:39

    «Сыр Томм — визитная карточка». Как в Серебряных Прудах начали развивать сыроварение

    Предпринимательница из Серебряных Прудов рассказала о секретах сыроварения

    Ольга Назаркина

    Импортозамещение — одно из приоритетных направлений, которое активно развивают в Подмосковье. Оно затрагивает в том числе и сельское хозяйство, производство продуктов. В Серебряных Прудах есть ферма, которая производит сыры, не уступающие по качеству знаменитым французским.

    «Сыр Томм — визитная карточка». Как в Серебряных Прудах начали развивать сыроварение

    Ферма называется «Серебряная поляна». Открыть хозяйство решила предприниматель Наталья Горшкова. На ферме живут больше пяти десятков коз, есть сыроварня и 32 гектара земли.

    «Четыре дня я работаю на основной работе, три дня нахожусь здесь. И все клиенты привыкли в пятницу мне уже никто не звонит с работы потому что знают, что я нахожусь на ранчо», — рассказала Горшкова.

    Без помощников справляться не получается. В штате хозяйства шесть человек. Они ухаживают за козами и огородом. Порода коз — заанинская. Одна из самых уважаемых в молочном направлении.

    «Здесь действительно выращивается много экологически чистой продукции, но основное, конечно, это козья ферма, основное — это сыр, который изготавливается по самым современным технологиям», — отметил глава городского округа Олег Павлихин.

    В сыроделии Горшкова выбрала самое сложное направление — полутвердые и твердые сорта. Головки Косте, грюйера и канталь вызревают от шести месяцев до 1,5 лет. Визитная карточка хозяйства — сыр Томм. Готовится по французской технологии. Этот деликатес обладает ореховым вкусом с пикантной остринкой.

    «Интересный очень способ вызревания. Остальные сыры у нас в основном с мытыми корками, то есть каждая головка каждый день моется, переворачивается для того чтобы правильно вызревала корка. Сыр Томм чем отличается? Он вызревает в дикой плесени, то есть у него нарастает плесень и его только заглаживают», — рассказала специалист.

    В планах у крестьянско-фермерского хозяйства — развить экотуризм, построить гостевой дом и приобщать желающих к жизни на ферме.