Импортозамещение — одно из приоритетных направлений, которое активно развивают в Подмосковье. Оно затрагивает в том числе и сельское хозяйство, производство продуктов. В Серебряных Прудах есть ферма, которая производит сыры, не уступающие по качеству знаменитым французским.

Ферма называется «Серебряная поляна». Открыть хозяйство решила предприниматель Наталья Горшкова. На ферме живут больше пяти десятков коз, есть сыроварня и 32 гектара земли.

«Четыре дня я работаю на основной работе, три дня нахожусь здесь. И все клиенты привыкли в пятницу мне уже никто не звонит с работы потому что знают, что я нахожусь на ранчо», — рассказала Горшкова.

Без помощников справляться не получается. В штате хозяйства шесть человек. Они ухаживают за козами и огородом. Порода коз — заанинская. Одна из самых уважаемых в молочном направлении.

«Здесь действительно выращивается много экологически чистой продукции, но основное, конечно, это козья ферма, основное — это сыр, который изготавливается по самым современным технологиям», — отметил глава городского округа Олег Павлихин.

В сыроделии Горшкова выбрала самое сложное направление — полутвердые и твердые сорта. Головки Косте, грюйера и канталь вызревают от шести месяцев до 1,5 лет. Визитная карточка хозяйства — сыр Томм. Готовится по французской технологии. Этот деликатес обладает ореховым вкусом с пикантной остринкой.

«Интересный очень способ вызревания. Остальные сыры у нас в основном с мытыми корками, то есть каждая головка каждый день моется, переворачивается для того чтобы правильно вызревала корка. Сыр Томм чем отличается? Он вызревает в дикой плесени, то есть у него нарастает плесень и его только заглаживают», — рассказала специалист.

В планах у крестьянско-фермерского хозяйства — развить экотуризм, построить гостевой дом и приобщать желающих к жизни на ферме.