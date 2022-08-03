Посетителям фестиваля «Сыр! Пир! Мир! — 2022» следует обязательно отведать фермерской продукции и полакомиться продуктами фермерских и винных хозяйств. Об этом написал портал Mosreg.ru

Среди мясных изделий стоит отведать блюда от «Груни Гурмэ», которые славятся своей мясной подборкой.

«Рийет из кролика со сливками и клубнично-мятным желе — это ассоциация лета у бабушки в деревне и ее маленький огородик с клубникой, мятой и пушистыми кроликами», — описывается одно из блюд.

Любителям сыров определенно понравятся товары от сыроварни Fattoria Marian, расположенной в городском округе Клин. В ассортименте этой фермы сыры, молоко, сметана, масло, творог, кефир, йогурт, яйца и даже мясо петушка.

В день фестиваля можно махнуть рукой на талию и отведать вкусного хлеба от экс-пекарни «Николай Каравай». Они производят медовые пряники, овсяное печенье и амарантовые хлебцы.

Если посетителям захочется рыбного, к их услугам компания «Наша Форель». Производители работают с лучшими проверенными рыболовами и фермерскими хозяйствами, а в их ассортименте — рыба свежая, соленая и копченая, икра, полуфабрикаты, консервы и котлеты.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начнется 5 августа в деревне Дубровское под Истрой. В ярмарке примут участие сельскохозяйственные производители из 54 регионов России.