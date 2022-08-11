Сыр из Рузы вошел в топ-5 на всероссийском конкурсе

Частная сыроварня из Рузы приняла участие в конкурсе «Лучший сыр России-2022» и по его итогам оказалась в пятерке сильнейших производителей. «Винтаж Акатовский» занял четвертое место в категории твердых козьих сыров.

В конкурсе приняли участие 172 сыроварни со всей страны, которые привезли 962 образца сыра. Подмосковье представила в том числе компания «Эко-Град проект» из Рузы.

В жюри конкурса состояло 100 человек, среди которых были сырные эксперты и сомелье, представители молочной отрасли, повара, технологи, преподаватели сырных школ и гастрономические специалисты. Продукцию оценивали по следующим критериям: вкус, аромат, текстура и внешний вид, причем дегустация проходила вслепую.

В итоге Рузский сыр Винтаж Акатовский» достойно выдержал все испытания и стал четвертым в категории «Козьи твердые сыры».

Со слов председателя жюри Александра Крупецкова, в этом году качество продукции на конкурсе вышло на новый уровень.

«Я, как многократный член международных конкурсов, с уверенностью говорю, что российские сыры поборолись бы с мировыми грандами из Франции, Италии, Испании и Великобритании», — сказал он.

Победителем конкурса стала семейная сыроварня из Томска с сыром «Горгонзола» с голубой плесенью. Среди свежих сыров с выдержкой до двух недель лучшей оказалась «Моцарелла» из Краснодарского края, а сыр «Лангр» из Москвы занял первое место среди пахучих сыров с красной корочкой. Все результаты доступны на сайте конкурса.

В Подмосковье оказывается целый ряд мер поддержки производителям сельскохозяйственной продукции. В частности, в регионе работает программа по предоставлению бесплатной земли фермерам. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшее время ее доработают и расширят.