Подмосковье 13 декабря 2023, 15:06 Сын участника СВО из Балашихи Егор Махонин стал волонтером Unsplash

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Кадет Росгвардии, сын участника специальной военной операции Егор Махонин из Балашихи стал волонтером. Он вместе с мамой собирает сухие суповые наборы для бойцов, которые находятся на передовой.

Мама мальчика Наталья Махонина руководит местным Комитетом семей и воинов Отечества. Она помогает родственникам участников специальной военной операции. Например, вместе с Ксенией Белоусовой, у которой супруг сейчас на фронте, они собирают сухие суповые наборы. Несколько рецептов для супов Ксения придумала сама.

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Егор помогает маме после учебы. Готовые смеси для приготовления блюд отправляют бойцам на передовую вместе с остальной гуманитарной помощью.

Отец Егора Леонид Махонин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 27 февраля 2022 года.

Сегодня в Балашихе работают два пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1 и в отделении партии «Единая Россия» на Парковой, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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