Подмосковье 24 ноября 2022, 09:20 Сын мобилизованного жителя Шатуры получил в подарок коньки

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Коньки Илье Кукалеву, сыну мобилизованного, передали от главы городского округа Шатура. Отца мальчика призвали 26 сентября из села Середниково. После подготовки в Серпухове мужчина отправился в Херсонскую область.

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О том, что мальчик мечтает о коньках, глава округа Алексей Артюхин узнал на встрече с семьями мобилизованных. Подарок Илье вручили волонтеры молодежного центра. Мальчик сразу примерил коньки. Он опробует их в деле, как только в селе зальют каток.

В городском округе Шатура семьям мобилизованных оказывается всесторонняя помощь. Работает штаб, куда родственники солдат могут обратиться по любому поводу от оформления социальной выплаты до решения бытовых вопросов.

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