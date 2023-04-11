Подмосковье 11 апреля 2023, 17:00 Свыше тысячи жителей Подмосковья воспользовались прокатом средств реабилитации с начала года Министерство социального развития Московской области

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Около тысячи жителей Подмосковья воспользовались прокатом средств для реабилитации с начала года. Ежегодно сервисом пользуются свыше четыре тысяч человек.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, жители могут выбрать нужное средство для реабилитации онлайн через приложение «Соцуслуги». Пользователям доступно свыше тысячи наименований.

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«Многофункциональные кровати с подъемным механизмом, кресла-коляски комнатные и прогулочные на сегодняшний день являются самыми востребованными средствами реабилитации для проката», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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