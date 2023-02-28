Подмосковье 28 февраля 2023, 17:02 Свыше тысячи жилых домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

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Капитальный ремонт проведут в 1151 жилом доме в Подмосковье в 2023 году. На эти цели направят 11 миллиардов рублей, рассказал глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

В ходе работ заменят 450 лифтов, 779 систем газоснабжения, обновят 130 кровель и 98 фасадов, отремонтируют 13 фундаментов, установят три узла управления домом и обустроят одну колясочную зону.

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«Общий объем финансирования на эти цели составит 11 миллиардов рублей. Жилищные условия улучшат более 150 тысяч жителей Подмосковья», — сказал он.

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К работам планируют приступить в середине года, сказал глава ФКР Валерий Николов. Узнать, какие дома вошли в программу, можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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