Подмосковье 14 февраля 2023, 17:35 Свыше тысячи жалоб на снег и наледь устранили в Подмосковье с начала февраля

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Жители Подмосковья оставили 1151 обращение по поводу снега и наледи на улицах Подмосковья в соцсетях с начала февраля. Все проблемы устранили в Главном управлении содержания территорий региона.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, большинство обращений поступило из Люберец, это 99 жалоб. Еще 77 — из Балашихи и 64 — из Жуковского.

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«Коллеги и сотрудники ГУСТ оперативно отрабатывают поступившие обращения и прилагают фото в подтверждение выполнения работ», — отметила она.

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Также жители 64 раза обратились по поводу содержания детских площадок и 14 сообщений касались озеленения.

Ранее глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву, что в 2023 году благуостройство проведут более чем в 400 общественных местах области. Это парки, скверы и другие объекты.

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