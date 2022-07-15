Более тысячи уток стали обитателями парка в Шатуре

Шатурский парк культуры и отдыха стал новым домом для 1300 диких уток. Птиц привезли из заповедного охотничьего хозяйства «Загорское» по просьбам общества охотников и рыболовов округа.

Перед тем как утки попали в парк, их осмотрели сотрудники шатурской ветеринарной станции. Как рассказал первый замминистра Минсельхоза Подмосковья Сергей Воскресенский, животных запустили после получения отрицательного результата на грипп птиц.

«Сотрудники „ШРООиР“ под контролем Шатурской ветеринарной станции провели выпуск кряковой утки в Парк культуры и отдыха имени Гагарина, а также в свои охотничьи угодья для восполнения их популяции. Выпуск кряковой утки — одно из важнейших биотехнических мероприятий», — объяснил Воскресенский.

Птиц в парк заказала общественная организация «Шатурское районное общество охотников и рыболовов».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье преобразят 50 лесопарков. Работы проводят уже в 25 из них.