Подмосковье 25 ноября 2022, 23:38 Свыше тысячи уличных светильников заменят на энергоэффективные в Ленинском округе до конца года

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В Ленинском округе продолжается работа по устройству и модернизации уличного освещения. До конца ноября в рамках программы «Светлый город» будут завершены работы вдоль дороги от Расторгуевского кладбища до деревни Петрушино, рассказал глава округа Алексей Спасский.

В Ленинском округе протяженность сети наружного освещения муниципальных дорог составляет свыше 270 километров. При этом муниципалитет возглавляет областной рейтинг по наименьшему числу жалоб на уличное освещение. Об этом сообщили в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с членами правительства Московской области и главами округов в режиме ВКС.

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В настоящее время работа по устройству и модернизации уличного освещения продолжается.

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«До конца ноября в рамках программы „Светлый город“ будут завершены работы вдоль дороги от Расторгуевского кладбища до деревни Петрушино. По этому объекту было много обращений от жителей», — отметил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Кроме того, до конца года свыше тысячи уличных светильников будут заменены на энергоэффективные светодиодные. Наибольший объем работ запланирован в Видном, а также в микрорайонах «Бутово Парк» и «Бутово Парк-2».

С октября текущего года на всех дорогах Московской области начал работать автоматический контроль линий наружного освещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье.

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