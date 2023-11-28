Подмосковье 28 ноября 2023, 17:43 Свыше тысячи уличных светильников восстановили в Подмосковье за неделю ГУСТ МО

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За неделю в Подмосковье восстановили работу свыше тысячи уличных светильников. больше всего работ провели в Пушкино, Серебряных Прудах и Черноголовке.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, для выявления нарушений в области уличного освещения инспекторы провели масштабный мониторинг. Все дефекты занесли в цифровую систему СКПДИ и направили на устранение коммунальщикам.

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«Так, в период с 20 по 26 ноября, специалисты исправили 1076 нарушений. На 100% с задачей справились коллеги из: Пушкинского, Серебряных Прудов, Черноголовки, Звездного Городка. Более 80 замечаний отработали в Балашихе, 61 — в Раменском, 56 — в Шатуре, 54 — в Королеве», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что работу в этом направлении необходимо усилить в Истре, Красногорске, Одинцове и Дмитрове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал быстрее обучать ИИ для поддержания порядка во дворах. О такой необходимости он заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

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