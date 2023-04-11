Подмосковье 11 апреля 2023, 16:39 Свыше тысячи студентов Подмосковья примут участие в чемпионате профессиональных компетенций Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Подмосковье стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы». В нем примут участие более тысячи студентов и 850 школьников Подмосковья.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству продлится до конца апреля. Соревнования будут проходить на 53 площадках по 232 компетенциям.

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«Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к национальному чемпионату высоких технологий, который состоится в сентябре, а также лучшие из лучших представят нашу область на национальном чемпионате по профессиональному мастерству „Профессионалы“, который пройдет в ноябре», — добавили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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