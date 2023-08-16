Подмосковье 16 августа 2023, 16:18 Свыше тысячи спортсменов выступили на турнире за Кубок губернатора по баскетболу 3×3 в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Региональный этап Кубка губернатора по уличному баскетболу 3×3 прошел в Люберцах. На соревнованиях выступили более тысячи спортсменов.

Турнир провели совместно со всероссийскими соревнованиями по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». За первые места боролись команды в шести возрастных категориях.

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«Оранжевый мяч» проходит ежегодно по всей России. Отмечается, что это одно из самых крупных массовых соревнований по данному виду спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина. В соревнованиях поучаствовали 12 детских команд, в том числе три из Подмосковья.

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