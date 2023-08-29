Свыше тысячи спортсменов приняли участие в велозаезде Gran Fondo в Рузе | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:20 Свыше тысячи спортсменов приняли участие в велозаезде Gran Fondo в Рузе Андрей Куприянов

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Велозаезд Gran Fondo прошел в Рузе. В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов. Разные форматы проведения заездов позволили найти для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам.

На выбор участникам предложили три дистанции: 30, 50 и 96 километров. Обязательными требованиями для старта были исправный велосипед и наличие шлема. По окончании заездов всех финишировавших ждала памятная медаль.

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С официальными результатами велозаездов в Рузе можно ознакомиться на сайте Gran Fondo. Отмечается, что данные велозаезды являются частью проекта «Суперлига Подмосковья». Следующие соревнования в этом сезоне пройдут в Сергиевом Посаде 17 сентября и в Дмитровском округе 8 октября.

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