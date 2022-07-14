Свыше тысячи спортсменов примут участие в соревнованиях по легкой атлетике в Подмосковье

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области» пройдут на базе спорткомплекса «Подолье» 14 и 15 июля. Там за победу поборются 800 юниоров и 180 взрослых спортсменов из 42 регионов России.

Молодые спортсмены разделились на возрастные категории: до 16, 18 и 20 лет, а среди взрослых атлетов посоревнуются звезды спорта: олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, призеры чемпионатов мира и Европы — Илья Иванюк, Александр Лесной, Максим Афонин и другие. Их ждут испытания в 16 дисциплинах, среди которых бег с барьерами, прыжки в длину и высоту и метание.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов напомнил, что эти соревнования проводят в Подмосковье уже в пятый раз. Столичный регион представят более 200 атлетов.

Уверен, что среди тех, кто в эти два дня будет бороться за медали, будущие олимпийские чемпионы Дмитрий Абаренов.

Более пяти тысяч жителей Подмосковья проходят подготовку по легкой атлетике у 283 тренеров. Президент Федерации легкой атлетики области Эдуард Безуглов подчеркнул, что регион остается одним из лидеров во всем российском спорте.

«Уверен, что совместными усилиями это будет только укрепляться. Сегодня здесь присутствуют спортсмены, которые являются лучшими в мире. Наша задача — дать этим ребятам развиваться и предоставить все условия для этого», — сказал Безлугов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье станет одним из лидеров по количеству соревнований на Всероссийской спартакиаде.