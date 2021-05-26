Свыше тысячи школьных лагерей откроют летом в Подмосковье

В летние месяцы свои двери распахнут не менее тысячи школьных лагерей Подмосковья. Отдохнуть в них смогут свыше 67 тысяч детей.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она отметила, что при образовательных учреждениях дневные лагеря будут работать традиционно.

Это отличное решение для работающих мам и пап. В таких лагерях дети до вечера находятся под присмотром педагогов и вожатых Ирина Каклюгина.

По ее словам, в школьных лагерях ребят и накормят, и увлекут различными активностями.

«Это интересное и полезное времяпрепровождение. Лагеря в школах Подмосковья будут работать все лето — в три смены», — добавила Каклюгина.

Узнать о работе каждого лагеря можно у директора школы или классного руководителя. Первая смена начнется уже 28 мая.