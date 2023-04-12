Подмосковье 12 апреля 2023, 17:12 Свыше тысячи семей с низкими доходами в Подмосковье получили выплаты на новорожденных с начала года

Читать 360tv в

Свыше тысяч семей с низкими доходами из Подмосковья получили поддержку при рождении ребенка с начала года. Общая сумма выплат составила 61,5 миллиона рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, сумма выплаты зависит от количества детей в семье. Так, при рождении первенца семья может получить 20 тысяч рублей, на второго ребенка — 40 тысяч, на третьего и последующих — 70 тысяч.

Реклама

При одновременном рождении двух детей родителям выплачивают по 70 тысяч рублей на каждого, трех и более — 300 тысяч на семью.

При назначении пособия учитываются доходы семьи. Они не должны превышать 16 223 рубля на человека. Подать заявление на поддержку необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно на «Госуслугах».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».