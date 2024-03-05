Подмосковье 05 марта 2024, 14:10 Свыше тысячи пожилых жителей Подмосковья воспользовались услугой долговременного ухода Министерство социального развития Подмосковья

Читать 360tv в

Социальный проект по долговременному уходу за пожилыми реализуют в Подмосковье. Такую помощь уже получили свыше тысячи человек.

Как рассказалаи в Минсоцразвития Подмосковья, благодаря проекту жители могут обучиться уходу за близкими и официально трудоустроиться в социальном центре. Раньше они были вынуждены оставаться без работы или нанимать сиделок.

Реклама

«В своем послании Федеральному Собранию наш Президент подчеркнул важность и необходимость долговременного ухода, у нас в регионе более 1000 жителей уже получили такую помощь. Уникальность в том, что мы стараемся максимально сохранить родственный уход», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Трудоустройство в социальном центре позволяет жителям ухаживать за близкими, получать зарплату и трудовой стаж.

«Сегодня в наших социальных центрах трудоустроено более 500 помощников по уходу, из которых свыше 250 родственников», — дополнила Людмила Болатаева.

Приоритетное право на услуги долговременного ухода есть у участников СВО.

Проект реализуют в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Воскресенске, Мытищах, Долгопрудном и Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».