16 февраля 2023, 10:19
Свыше тысячи пациентов больницы в Волоколамске прошли обследование на новом аппарате МРТ
Новый аппарат МРТ заработал в больнице в Волоколамске в октябре прошлого года. За это время на нем прошли обследование свыше тысячи пациентов.
Новый аппарат установили взамен устаревшего оборудования. Он позволяет проводить исследования на более высоком уровне и может использоваться в более высоком темпе, работая без перерывов на техобслуживание и ремонт.
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