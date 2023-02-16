Подмосковье 16 февраля 2023, 10:19 Свыше тысячи пациентов больницы в Волоколамске прошли обследование на новом аппарате МРТ

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Новый аппарат МРТ заработал в больнице в Волоколамске в октябре прошлого года. За это время на нем прошли обследование свыше тысячи пациентов.

Новый аппарат установили взамен устаревшего оборудования. Он позволяет проводить исследования на более высоком уровне и может использоваться в более высоком темпе, работая без перерывов на техобслуживание и ремонт.

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