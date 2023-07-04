Подмосковье 04 июля 2023, 12:35 Свыше тысячи новых валидаторов появится на станциях ЦППК к концу сентября

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ЦППК устанавливает новые валидаторы на станциях Москвы и Подмосковья. Это не только устройства, питающиеся электричеством, но и инновационные автономные — работающие на солнечных батареях.

На данный момент компания установила 813 аппаратов из 1039 запланированных. До 30 сентября появится еще 226 валидаторов обоих типов.

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Больше всего новых валидаторов появится на Ярославском направлении — 306 аппаратов, на Казанском — 294 и Горьковском — 244 устройства. Валидаторы также установят на Киевском, Павелецком, Белорусском, Савеловском и Рижском направлениях.

Все устройства произвели в России. Их корпус защищен от ударов, пыли и влаги. Валидаторы смогут работать при температурных условиях от -30 до +40 градусов, а диодная подсветка 10-дюймового дисплея со светоотражающим покрытием обеспечит четкость изображения в темное время суток и при ярком освещении.

Автономные аппараты работают от аккумуляторов, а для поддержания заряда в них применяются солнечные панели. Таким образом, они смогут автономно работать до шести дней в зависимости от погоды. На данный момент ЦППК установила 150 таких устройств на 33 станциях — к концу года их число вырастет до 353 на 66 станциях.

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