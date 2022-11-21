Подмосковье 21 ноября 2022, 14:19 Свыше тысячи нарушений по самозахвату земель устранили в Подмосковье с начала года

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В Подмосковье выявили свыше 3,9 тысячи случаев самозахвата земельных участков с начала года. За это время устранили около 1,2 тысячи нарушений и подали свыше тысячи заявлений на перераспределение, сообщили в Минимуществе региона.

Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что инспекторы осмотрели 5,1 тысячи участков, нарушения по самозахвату были обнаружены в 76% случаев.

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«Самозахват — это самовольное занятие земельного участка, его части или использование земли лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на него. Чтобы устранить нарушения, необходимо освободить участок», — объяснила Наталья Адигамова.

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Ситуацию исправили около 1,2 тысячи человек. Еще свыше тысячи подали заявки на перераспределение — это можно сделать, если земля не находится в частной собственности и не имеет других ограничений.

Общая сумма, полученная округами от перераспределения, составила 63,5 миллиона рублей, рассказала глава министерства.

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