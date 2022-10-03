Председатели жилых домов Подмосковья помогли устранить еще тысячу нарушений чистоты | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Председатели жилых домов Подмосковья помогли устранить еще тысячу нарушений чистоты

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Председатели многоквартирных домов Подмосковья помогли устранить свыше тысячи нарушений чистоты дворов и общественных мест. Они следили за работой профильных организаций, рассказали в Главном управлении содержания территорий.

Самые активные председатели домов оказались в Королеве, Домодедове, Ногинске и Кашире, рассказала руководитель ведомства Светлана Аипова.

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«Также в сентябре стоит отметить округа, где совместная работа управдомов, коммунальных предприятий и администрации показала наиболее высокие результаты: Ленинский, Ступино, Воскресенский и Лыткарино. В указанных городских округах замечания от председателей МКД были устранены в полном объеме», — добавила она.

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Светлана Аипова напомнила, что председатели домов ведут работу по оцифровке нарушений в содержании территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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