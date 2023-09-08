08 сентября 2023, 19:50
Свыше тысячи молодых наблюдателей следили за выборами в Подмосковье в первый день
В этом году более тысячи молодых активистов прошли обучение, чтобы поучаствовать в выборах в Московской области как наблюдатели. Среди них оказалась Софья Голицина, которая работала на избирательном участке № 2252 в Павловском Посаде.
«Я прошла обучение. И сегодня я в первый раз пришла в качестве наблюдателя. Всегда приходила на участок, чтобы проголосовать и никогда не думала, сколько работы за этим стоит. Очень интересно наблюдать и за избирателями, и за членами комиссии», — рассказала Голицина.
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Наблюдатели на выборах следят за соблюдением всех правил на избирательном участке.
«У нас в Подмосковье очень много неравнодушных ребят, которые принимают активное участие в жизни региона — волонтеры, юнармейцы, молодежь из студотрядов, различных общественных организаций. Здорово, что им небезразлично будущее Московской области», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.
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Павловский посад
Выборы в Подмосковье — 2023
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