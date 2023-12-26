Подмосковье 26 декабря 2023, 17:17 Свыше тысячи миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Подмосковья с начала года Пресс-служба Домодедово

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С начала года в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 1093 миллиарда рублей. Это 96,1% от установленного годового плана.

Как рассказали министерстве финансов Подмосковья, основными доходными источниками стали налоги. Так, по НДФЛ поступило 353 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций — 323 миллиарда рублей, по специальным налоговым режимам — 81 миллиард, а по налогу на имущество организаций — 53 миллиарда. Объем других доходов составил 59 миллиардов рублей.

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При этом расходы консолидированного бюджета составили 979 миллиардов рублей. Из них 772 миллиардов направили на исполнение 19 государственных программ. Так, 168 миллиардов рублей. выделили на программу «Образование», 130 миллиардов — на «Здравоохранение», 112 миллиардов — на «Социальную защиту населения Московской области» и 66 миллиардов — на «Строительство объектов социальной инфраструктуры». по сравнению с таким же периодом прошлого года их финансирование выросло на 68 миллиардов.

В ведомстве добавили, что непрограммные расходы бюджета с начала этого года составили девять миллиардов рублей.

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