Подмосковье 11 июля 2023, 14:17 Свыше тысячи километров теплосетей отремонтируют в Солнечногорске к 2024 году

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Более 1,2 километра теплосетей обновят во время капитального ремонта коллектора в Солнечногорске. За 16 месяцев работ также построят 22 новых канализационных колодца.

Подрядная организация «Стайлгрупп» приступила к укладке футляра из железобетонных труб на первом участке ремонтируемого коллектора. Работы ведутся круглосуточно с использованием спецоборудования.

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«После завершения капитального ремонта качество коммунальных услуг улучшится у более чем 50 тысяч жителей Солнечногорска», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Он добавил, что это поможет решить проблему подтопления подвалов канализационными стоками в домах № 105 и № 107 на Красной улице, дома № 15 на Набережной улице и дома № 6 на Рабочей улице.

Капитальный ремонт главного коллектора города ведут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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