10 августа 2023, 11:45
Свыше тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки
За минувшие сутки дорожные службы отремонтировали более тысячи ям в Подмосковье. Больше всего работ провели в Ступине и Щелкове.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах отремонтировали более 570 ям, на региональных — свыше 470.
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Больше всего работ провели в Ступине, Щелкове, Домодедове, Серпухове и Одинцове на дорогах муниципальный сети. Также около 60 дефектов устранили на региональных дорогах в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине и Ленинском округе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Ремонтные работы
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