Подмосковье 10 августа 2023, 11:45 Свыше тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

За минувшие сутки дорожные службы отремонтировали более тысячи ям в Подмосковье. Больше всего работ провели в Ступине и Щелкове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах отремонтировали более 570 ям, на региональных — свыше 470.

Реклама

Больше всего работ провели в Ступине, Щелкове, Домодедове, Серпухове и Одинцове на дорогах муниципальный сети. Также около 60 дефектов устранили на региональных дорогах в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине и Ленинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».